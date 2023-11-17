Москва, 17 ноября, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 17 ноября на Петербургском международном культурном форуме, что за последние 10 лет расходы на культуру в стране увеличились в 20 раз.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«За последние 10 лет увеличили расходы на культуру в 20 раз», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум 18 сентября, глава государства поручил сверстать бюджет России на предстоящую трёхлетку, исходя из национальных интересов страны и стратегических планов. Как отметил президент, в целом восстановление экономики в стране завершено, ВВП вышел на уровень 2021 года, поэтому теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития. По словам Путина, прежде всего нужно будет гарантировать чёткое исполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами.