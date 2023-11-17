Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин оценил идею выхода страны из ЮНЕСКО и ООН. По его словам, в этом нет необходимости.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зачем? Это площадка, где люди общаются, работают. У нас достаточно серьёзные проекты осуществляются по линии ЮНЕСКО. Что из ООН надо выйти, это ерунда, потому что Россия — основатель этих организаций, чего же мы будем оттуда выходить?» — задался вопросом российский лидер.

В то же время глава государства посчитал, что ЮНЕСКО и ООН стоит привести в соответствие с актуальной международной повесткой, так как организации возникли после Второй мировой войны и к настоящему моменту всё в мире значительно изменилось.

«В соответствии с изменившимся и меняющимся миром нужно под это приспосабливать и международные организации. Это надо делать справедливо», — резюмировал Путин.

Нельзя взять и закрыть международные организации или выйти из них, так как в этом нет никакого смысла, добавил он.

Однако Путин при этом пошутил о необходимости «прикрыть окно в Европу». Он отметил, что, «когда дует», можно прикрыть, чтобы не простудиться. Путин напомнил, что никакого конфликта у России с европейским обществом нет, и указал, что трудные времена наблюдаются только с западными элитами.

Как сообщало ИА Регнум, глава государства 23 августа заявил о готовности России сообща со странами БРИКС работать на международных площадках, включая ООН. Путин отметил, что Россия намерена приложить все усилия для эффективности в реализации решений, которые примут в ходе текущего саммита, в том числе по теме расширения круга участников объединения.