Москва, 17 ноября, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Директор Мариинского театра Валерий Гергиев заявил, то не искал возможности работать больше. Об этом он 17 ноября заявил журналисту Павлу Зарубину.

Петр Ковалев/ТАСС Директор Мариинского театра Валерий Гергиев

«Я достаточно занят и не искал возможности работать больше», — сказал Гергиев, отвечая на вопрос журналиста в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Сообщении о назначении Гергиева по должность директора Большого театра проявили 15 ноября. Предполагалось, что об этом официально объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

При этом 17 ноября Forbes со ссылкой на источник сообщил, что, находящийся с 2023 года в должности директора Большого театра, Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию. По информации источника, просьбу удовлетворили.

В пресс-службе Большого театра отказались комментировать сообщения об увольнении Урина.

Театральную деятельность Урин начал в 1973 году, возглавив Кировский театр юного зрителя. Он также удостоен ряда российских и международных наград, среди которых орден Почётного легиона (Франция) и орден Восходящего солнца третьего класса (Япония).