Москва, 17 ноября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Различные инфекции и индекс массы тела входят в число факторов, влияющих на вероятность преждевременных родов. Об этом «Газета.Ru» сообщила, акушер-гинеколог, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Анна Ильина.

Иван Шилов ИА Регнум

Она объяснила, что если у планирующей беременность женщины индекс массы тела выше 30, то это может вызвать риск осложнений во время вынашивания плода. Среди них она назвал отёки, повышенное давление, преэмплаксию (повышенное артериальное давление, белок в моче и отёки) и эклампсию (судорожная активность, высокое артериальное давление, представляющее угрозу жизни матери и ребёнка). Всё это может спровоцировать преждевременные роды.

Врач добавила, что увеличение объема околоплодных вод, большое количество родов, несколько плодов в утробе роженицы, а также высокая масса тела женщины и преждевременное открытие шейки матки также способны вызвать преждевременные роды.

Она посоветовала заранее готовиться к беременности, а именно посещать гинекологический кабинет, сдавать все необходимые мазки и своевременно лечить все возможные инфекции. Дополнительно специалист указала на важность грамотного наблюдения пациентки врачом до родов, чтобы исключить преждевременные роды.

«Во время беременности для снижения риска истмико-цервикальной недостаточности женщина также должна посещать гинеколога регулярно, чтобы не упустить момент, когда шейка матки начнет укорачиваться. Это происходит бессимптомно и безболезненно», — заявила репродуктолог.

В такой момент нужно успеть наложить на шейку матки специальный пессарий — он будет держать её в закрытом состоянии, или швы, пояснила Ильина.

Подытоживая, гинеколог предупредила, что дети, появившиеся на свет при преждевременных родах, имеют повышенный риск развития расстройств аутистического спектра (РАС).

ИА Регнум сообщало, какие бесплатные медицинские услуги может получить будущая мама и её ребёнок по полису ОМС (обязательного медицинского страхования). Перечень с каждым годом расширяется. Так, на стадии вынашивания плода женщине доступны десятки профильных обследований и консультаций врачей-специалистов.