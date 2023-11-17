Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Трагедия современной Европы в том, что её элиты утратили ощущение национального самосознания, попав в зависимость от США, заявил президент России Владимир Путин 17 ноября на международном Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас сложные времена не с Европой, а с европейскими элитами, которые утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки», — сказал он.

Путин заявил, что элиты в Европе из-за этой зависимости не могут делать главное, для чего их избрали, — защищать интересы своих граждан. В качестве примера он указал на то, что США переманивают из Европы уже не просто предприятия, а чуть ли не целые отрасли.

Президент также в ходе выступления на форуме заявил о готовности России работать с теми странами, которые разделяют её ценности. Он напомнил, что РФ выступает за принципы мира, дружбы, взаимоуважения и стремится формировать многополярный мир.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» призвал не лезть в «окно в Европу», а выбрать двери, которые отрыты. Он подчеркнул, что Россия является частью европейской цивилизации, но она не будет навязываться Европе, которая в убыток себе выстраивает железный занавес.