Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 ноября высказался об актёрах, критиковавших в начале специальную военную операцию. Глава государства заявил, что, прежде, чем сказать, необходимо думать.

«Голова это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», — отметил Путин.

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При этом он не стал отрицать, что право высказать своё мнение есть у каждого, но нужно смотреть по поступкам, а не по словам. Путин указал, что одна сторона — мнение, оценка; другая сторона — если поступки говорят об ущербе собственной стране и народу.

«Есть ещё одно обстоятельство, которое, безусловно, мы должны учитывать. Это настроение в обществе и мнение народа страны. Это фактор объективный, от которого никому никуда не деться», — подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин признался, что до 2014 года не верил в возможность конфликта на Украине. Президент заявил, что, если бы кто-то сказал ему об этом до указанного года, он сказал бы собеседнику, что тот сошёл с ума. Перед этим, в августе, президент говорил о том, что действия России на Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную Западом войну. Глава государства напомнил об антиконституционном госперевороте в Киеве, который был совершён при прямой поддержке США и Европы, в итоге которого захватившие власть люди развязали настоящую войну.