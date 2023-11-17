Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал придурками и ненормальными иностранных политиков, пытающихся запретить общаться между собой культурным деятелям из разных стран. Глава государства призвал, наоборот, ничего не бояться и продолжать сотрудничество.

«Люди, которые пытаются запретить это общение, запретить деятелям славянской культуры общаться между собой, они, я прошу прощения, если пораню слух чей-то, людей из области культуры, они просто придурки. Это просто ненормальные люди», — сказал он.

В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур российский лидер также назвал славянскую культуру неотъемлемой частью европейской и мировой. Путин подчеркнул, что поэтому славянскую, как и русскую культуру, невозможно отменить. Российский лидер также призвал не допускать деления людей на сорта, как на сорта мяса, и провозглашать исключительность одних над другими.