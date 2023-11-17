Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Представители ЛГБТ в России являются частью общества и вправе наравне с другими выигрывать в культурных конкурсах, но не должно быть так, чтобы победы были только у них. Такое мнение высказал президент Владимир Путин 17 ноября на международном Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге.

«Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы — вот это ни к чему», — сказал российский лидер.

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В качестве примера негативных тенденций он рассказал, как на западных конкурсах зачастую невозможно победить без упоминания сексуальных меньшинств или трансгендеров. Путин призвал стремиться к равноправию в том числе в сфере культуры.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября в Литве сообщили, что девятиклассник Игнас Павловичюс, выступая в сейме республики, раскритиковал новые подходы к школьной программе. Он заявил, что школьников «засыпали» ЛГБТ-пропагандой, а учителя одобрительно высказываются о прерывании беременности. Павловичюс также заявил, что школьников учат любить представителей ЛГБТ и ненавидеть русских и палестинцев.

Британская журналистка Лайонел Шрайвер 3 августа в статье в издании The Spectator заявила, что российский президент прав, когда говорит, что нравственные ценности, которые распространены в настоящее время на Западе, не приемлемы для России. Она возмущена тем, что Великобритании и США насадили ЛГБТ-ценности.