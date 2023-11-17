Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. БРИКС не является военным блоком, тем более военным, заявил президент России Владимир Путин 17 ноября на международном Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге.

Для примера он рассказал, как решался вопрос о расширении БРИКС. Президент подчеркнул, что в этом вопросе никто не навязывал свою точку зрения, стороны показали, как нужно искать компромиссы.

«Так построена в целом организация БРИКС, которая не является каким-то блоком, тем более военным, но создает условия для достижения взаимопонимания», — сказал Путин.

Российский лидер также раскритиковал политику исключительности, при которой людей делят на сорта. Он подчеркнул, что это неестественно для человеческого общества.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Путин заявил, что у входящих в БРИКС стран есть потенциал экономического роста, несмотря на имеющиеся проблемы. Он также добавил, что основой для расширения объединения является стремление к многополярному миру.

Заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов 2 ноября заявил, что расширение БРИКС свидетельствует об стремлении лидеров стран находить компромиссы и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. Он также сообщил, что в 2024 году, когда председательство в объединении будет у России, она возьмёт на вооружение лозунг: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».