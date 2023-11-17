Москва, 17 ноября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. В отдел полиции доставили участников конфликта на строительном объекте в районе Свиблово, сообщил 17 ноября начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Принятыми мерами для проверки на причастность к произошедшему в территориальные отделы полиции были доставлены 139 человек», — говорится в сообщении МВД.

По данным полиции, между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку. В результате двое человек обратились за медицинской помощью.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». К административной ответственности привлекли 76 человек по статье «Мелкое хулиганство».

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщал источник ИА Регнум, 16 ноября в полицию поступило сообщение о массовой драке, которая произошла рядом со строящимся в проезде Серебрякова небоскрёбом Afi Tower. На вызов направили несколько нарядов полиции. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 37 человек, из них 35 граждан Узбекистана, один уроженец Турции и один россиянин. Ещё двоих граждан Узбекистана на скорой помощи доставили в больницу с травмами. Задержанных проверят на законность пребывания на территории России.