Турку, Финляндия, 17 ноября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В Финляндии задержали мужчину, который выкрикивал премьер-министру Петтери Орпо лозунги в поддержку Палестины. Инцидент произошёл в городе Турку. Об этом сообщил телеканал Yle.

Инцидент произошёл в одном из городских кафе 13 ноября. Житель Финляндии критиковал политика за отношение к Израилю и спрашивал Орпо, каково «участвовать в геноциде».

«В понедельник в кафе в Турку мужчина раскритиковал премьер-министра Петтери Орпо и политику правительства в отношении Израиля. <…> инцидент длился несколько десятков секунд», — указало издание.

Уточняется, что премьер собирался уходить и начал надевать куртку и в это время услышал в свой адрес критику. Кричавший начал спрашивать, знает ли Орпо, что в секторе Газа погибли 4 тыс. детей. Он также напомнил о соглашении между Финляндией и Израилем по покупке системы противоракетной обороны «Праща Давида» за 317 млн евро.

Агрессивного мужчину от премьера Орпо удерживал охранник. После приезда полицейского патруля он передал его правоохранительным органам.

12 ноября стало известно о покупке Финляндией у Израиля системы ПРО «Праща Давида» за €317 млн. Соответствующее соглашение подписал генеральный директор минобороны Эяль Замир.

В комментарии ИА Регнум военный эксперт Юрий Кнутов сказал, что скандинавской стране нужно приобрести не менее десятка таких систем, чтобы от этого был эффект и получилось закрыть всю важную инфраструктуру. По его мнению, пока состоялась покупка для тестирования комплекса. Кнутов обратил внимание на технические характеристики этой системы ПРО. Несмотря на все свои достоинства, она способна перехватывать цели, которые летят со скоростью до 1,5 километров в секунду.