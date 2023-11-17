Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Провозглашение исключительности в обществе недопустимо, а людей нельзя делить на сорта, словно мясо, заявил президент России Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур 17 ноября.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

Глава государства ответил на вопрос, как прийти к компромиссу в увеличившемся БРИКС, заявив, что это не сложно, так как другого выбора не существует.

«Другой путь нам хорошо известен — это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим, деление людей на первый и второй сорт, как мясо. Так в человеческом обществе быть не должно, это неестественно», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» он заявил, что Россия перестанет существовать, если перестанет быть суверенной. Как подчеркнул глава государства, страна очень долгое время формировалась как многонациональная, многоконфессиональная и мультикультурная, поэтому нельзя судить о ней по одному общему знаменателю.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября. Мероприятие организовали правительство и Минкультуры, власти Петербурга и Государственный Эрмитаж.