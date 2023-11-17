Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Россия будет помогать Сирии восстанавливать Триумфальную арку в Пальмире и готова распространить этот опыт на объекты культуры на Ближнем Востоке, но для этого нужны определённые условия, заявил президент Владимир Путин 17 ноября на международном Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что российские учёные из Института истории материальной культуры сразу после освобождения Пальмиры от террористов приняли срочные меры для сохранения Триумфальной арки и всё внимательно обследовали. Они также разработали проект восстановления памятника культуры, согласовали с ЮНЕСКО и скоро начнут его реализовывать.

Президент также ответил на вопрос, может ли Россия распространить этот опыт на другие ближневосточные регионы.

«Надо, разумеется, с местными властями провести соответствующую подготовку. Но мы в состоянии это сделать, поговорить, и коллеги нас, наверняка, поддержат», — ответил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, российские специалисты также помогают сирийским коллегам восстанавливать другие памятники культуры. В январе 2021 года заместитель директора национального музея Дамаска Хумам Саад сообщил, что совместными усилиями удалось восстановить 130 статуй, взорванных террористами в Пальмире.

Сирийским реставраторам помогали специалисты из государственного музея имени Пушкина в Москве. В первую очередь они восстановили трёхметрового льва богини Аллат. Статуи приходилось собирать из мелких кусочков и скреплять специальным составом.