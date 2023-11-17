Донецк, 17 ноября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Вооружённым силы Украины (ВСУ) утром 17 ноября нанесли удар по селу Золотарёвка в ДНР. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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В представительстве уточнили, что огонь по территории населённого пункта в Шахтёрском районе украинские военные открыли в 07:10 (совпадает с мск) со стороны Доброполья.

«Выпущена одна ракета ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса) «Точка-У», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Информации о применении этого комплекса не было с начала августа.

Как сообщало ИА Регнум, в июле ВСУ пытались поразить объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами из комплексов ПВО С-200, переоборудованными в ударный вариант с целью поражения наземных целей. Кроме того, на протяжении последних месяцев украинские войска сократили число ракетных обстрелов российской территории. Эксперты связали это с тем, что Украина исчерпала запас советских тактических ракет «Точка-У», а партнёры по НАТО запрещают применять поставленные боеприпасы для нанесения ударов по международно признанной территории России.

Российские военные в период с 7 по 13 октября поразили ракетные комплексы ВСУ С-300 и «Точка-У» в Николаевской и Харьковской областях. Удар по пусковой установке ракетного комплекса ВС России нанесли в районе посёлка Пересечное под Харьковом.

В Минобороны России 7 октября сообщили о трёх сбитых ракетахкомплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области. Ракеты уничтожили с помощью дежурных средств ПВО.