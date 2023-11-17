Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал ужасными происходящие в секторе Газа события. Об этом он заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур 17 ноября.

«Там ужасные вещи происходят. Условий, чтобы там работать, сейчас нет никаких», — сказал глава государства.

Так он прокомментировал потенциальную возможность распространения опыта восстановления сирийской Пальмиры после боевых действий на ближневосточные объекты культуры. Путин подчеркнул, что Россия способна это сделать, но необходима мирная обстановка в секторе Газа.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 16 октября президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в секторе Газа и заявили, что необходимо направить туда гуманитарную помощь. Главы государств высказались против насильственного перемещения палестинских жителей.

Позднее российский лидер назвал ужасающими кадры из сектора Газа и заявил, что смотреть на них могут только люди с каменным сердцем. Он напомнил, что накануне на совещании Совбеза России рассказал, что переживает от того, как в палестинском анклаве гибнут мирные жители.