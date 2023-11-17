Калининград, 17 ноября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. У совершившего наезд на автобусную остановку в Калининграде водителя, по предварительной информации, случился инсульт. Об этом сообщили ТАСС в калининградском главке МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Правоохранительные органы отметили, что водитель не покинул место аварии. В результате столкновения погибла девочка. Ей было семь лет. Всего ранения получили три человека. ДТП произошло на пересечении улиц Инженерной и Киевской.

«Предварительно, у водителя BMW был инсульт. Он не сбежал с места ДТП, он находится в скорой», — сообщили полицейские.

Они проводят проверку. На месте столкновения работают сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября в Нефтекамске, в Башкирии, на Трактовой улице автобус врезался в остановку с людьми. Пострадали пять человек, среди них двое детей.

В Екатеринбурге 17 октября водитель насмерть сбил двух пешеходов, врезавшись в остановку. Сообщалось, что авария произошла около дома 79 по улице Машиностроителей.