Киев, 17 ноября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 17 ноября в интервью украинскому «24 каналу» высказал недовольство сроками поставок западного оружия Украине, порой превышающими 100 дней.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если мы договорились об определённых инструментах ведения боевых действий, то эти инструменты должны быть через 7–10 дней, сколько нужно для логистики, но не через 90 или 120 дней», — сказал он.

Подоляк также отметил, что у украинской армии дела в зоне боевых действий идут не так, как хотелось бы Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на дефицит артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ. По его словам, это произошло из-за обострения палестино-израильского конфликта и недостаточности поставок от западных союзников.

Позднее в этот же день советник Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что конфликт на Украине никак не помогает американской экономике. По его словам, власти США с большим эффектом могут просто разбросать деньги над территорией страны.