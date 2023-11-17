Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал 17 ноября об искажающих историю «фальшивках» в кино и литературе, через которые люди узнают о прошлом. Как он заявил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур, большинство людей черпает информацию не из достоверных открытых архивов или не от работающих с ними специалистов, а из книг, кино, театра, живописи и музыки.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких всегда было достаточно в переломные моменты, подлинное искусство мешает искажать прошлое в угоду нынешних идеологических или гендерных конструкций, мешает стравливать людей», — заявил президент.

Поэтому лжецы фабрикуют фальшивки в кино, публицистике и литературе, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября на заседании попечительского совета Мариинского театра глава государства заявил о ничтожности тех, кто пытается отменить русскую культуру. Путин отметил, что против неё развернули агрессивную кампанию в попытках отмены, но такие попытки оказались ничтожны. Как подчеркнул президент, на фоне величия русского искусства все такие попытки приведут только к тому, что те, кто их осуществляет, обкрадывают сами себя.

Российский лидер 2 ноября подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте. Цель учреждения — сохранение и защита духовно-нравственных ценностей, культуры и истории России. Согласно указу, центр возглавит декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева.