Москва, 17 ноября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина нет планов встретиться 17 ноября с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известия/Павел Бедняков Владимир Путин и Валерий Гергиев

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

«Известия» 15 ноября, ссылаясь на источники, сообщили, что Гергиев сменит Урина на посту руководителя Большого театра. По информации издания, Урин по собственному желанию собирается уходить с поста, на котором проработал 10 лет. Предположительно, о новом назначении собирались объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который завершится 18 ноября.

Forbes 17 ноября сообщил, что Урин уже написал заявление об уходе по собственному желанию на имя премьер-министра Михаила Мишустина, и получил удовлетворительный ответ.

Журналисты 16 ноября попросили Пескова прокомментировать эту информацию, но он переадресовал вопрос министерству культуры. Пресс-служба Большого театра отказалась комментировать сообщение о возможном назначении Гергиева.