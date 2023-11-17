Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Одной из причин наблюдающейся сегодня в мире напряжённости является претензия отдельных сил на исключительность, включая культурную. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин назвал на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.

Известия/ Павел Волков Владимир Путин

«Среди главных причин нынешней напряжённости в мире — именно претензия отдельных сил на исключительность, в том числе и культурную исключительность», — сказал он.

Президент добавил, что причинами напряжённости также являются пренебрежение к другим обычаям, духовным ценностям, стремление подвергнуть всех и вся унификации по собственному шаблону, который такие силы считают самым лучшим и самым универсальным.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Путин заявил, что за инициативами Запада о создании так называемого нового миропорядка стоят лицемерие, двойные стандарты и претензии на исключительность. Глава государства отметил, что в западных странах наблюдают как силу процесс формирования многополярного мира и пускают в ход исламофобию, антисемитизм и русофобию для сдерживания развития независимых и суверенных стран, а также для раскола мирового большинства.

Президент США Джо Байден заявил 21 октября, что человечество нуждается в новом миропорядке. По его словам, его построят сами Соединённые Штаты «при достаточной дерзости и уверенности в себе».