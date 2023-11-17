Москва, 17 ноября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с лидер палестинского народа Махмудом Аббасом остаётся на повестке дня. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Евгений Биятов/POOL Владимир Путин с лидером палестинского народа Махмудом Аббасом

Официальный представитель Кремля не исключил, что она может состояться в этом году.

«Точных дат нет», ― подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов анонсировал скорый визит в Москву главы Палестины Махмуда Аббаса. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков проинформировал, что официальный визит Аббаса в Россию согласован. Он добавил, что это произойдёт в достаточно близкой перспективе.

В начале ноября Богданов заявил, что визит палестинского лидера в Москву, который планировалось провести 15 ноября, пришлось отложить по просьбе властей Палестины. Это связано с тяжёлой обстановкой на Ближнем Востоке, из-за которой Аббас не может покидать регион. По словам дипломата, Россия с пониманием отреагировала на разъяснение палестинской стороны.