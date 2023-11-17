Москва, 17 ноября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Кремль по традиции соберёт вопросы от россиян к предстоящей совмещённой прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина, сообщил 17 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Конечно. Заранее», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее, 9 ноября, Песков заявлял, что прямую линию и большую пресс-конференцию президента в 2023 году объединят. Дата проведения прямой линии с Путиным пока неизвестна. О ней обещали сообщить заранее.

В последний раз прямая линия, в ходе которой Владимир Путин отвечал на вопросы граждан, проводилась 30 июня 2021 года, а большая пресс-конференция — 24 декабря 2021 года. В 2022 году оба эти мероприятия не проводили.