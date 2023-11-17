Москва, 17 ноября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) «Мальва» успешно показало себя в ходе опытно-боевой работы в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом 17 ноября заявил начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.

РИА Новости/Минобороны РФ САО «Мальва»

«Уже проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-мм самоходные миномёты «Дрок», 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Флокс» и 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мальва», подтверждая высокие тактико-технические характеристики», — рассказал он газете «Красная Звезда».

Как сообщало ИА Регнум, госкорпорация «Ростех» 18 июля передала в войска первую экспериментальную партию самоходных миномётов «Дрок». Комплекс создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун» и позволяет вести огонь, не покидая машину. Миномёт также может осуществлять защищённое информационное взаимодействие с машинами управления и работать автономно.

В том же месяце завершились госиспытания первой в истории страны колёсной самоходной гаубицы «Мальва». Она способна стрелять в режиме одновременного огневого налёта, когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. «Мальву» создали на базе шасси БАЗ с колёсной формулой 8×8.

В октябре «Ростех» начал поставки российским военным первой партии новых самоходных артиллерийских установок «Флокс», которые представляют собой одновременно пушку и миномёт, способные без снижения темпа стрелять снарядами и минами. У «Флокс» — улучшенные мобильность и защита, упрощённая работа экипажа. САУ ведёт огонь в том числе в режиме, когда снаряды, выпущенные последовательно на разных возвышениях, одновременно достигают цели.