Москва, 17 ноября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. В Большом театре отказались комментировать сообщения об увольнении по собственному желанию гендиректора Владимира Урина.

Известия/Павел Бедняков

«Не комментируем неофициальную информацию», — сказали корреспонденту «РИА Новости» в пресс-службе театра.

Ранее Forbes со ссылкой на осведомлённый источник сообщил, что директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра Михаила Мишустина. По информации источника, просьбу удовлетворили.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября стало известно, что директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр. Предполагалось, что о его назначении на новый пост объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который продлится до 18 ноября.

Владимиру Урину 76 лет. Театральную деятельность он начал в 1973 году, возглавив Кировский театр юного зрителя. В июле 2013 года Урина назначили на должность генерального директора Государственного академического Большого театра. Он также удостоен ряда российских и международных наград, среди которых орден Почётного легиона (Франция), орден Восходящего солнца третьего класса (Япония), премии Дягилева и Станиславского.