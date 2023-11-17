Саратов, 17 ноября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Тело 70-летнего мужчины нашли в квартире жилого дома в Саратове после пожара, сообщил 17 ноября СК России.

СУ СК России по Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Тело мужчины найдено с явными признаками насильственной смерти.

По данным источника РЕН ТВ, тело попытались расчленить. У погибшего отсутствовали руки и ноги.

Ранее, 17 ноября, сообщалось о пожаре в квартире дома на улице Чайковского. После того как пожарные ликвидировали возгорание, в квартире обнаружили тело пожилого мужчины.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в московской квартире на Ленинском проспекте нашли тела супругов-пенсионеров с признаками насильственной смерти. В прокуратуре уточнили, что на телах 73-летнего мужчины и 74-летней женщины обнаружили множественные раны.