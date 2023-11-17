Брюссель, 17 ноября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Не все страны — члены Европейского союза хотят обсуждать вступление Украины. Об этом 17 ноября сообщило издание EUobserver со ссылкой на европейского дипломата.

Иван Шилов ИА Регнум

«Безусловно, Австрия будет препятствовать (приглашению Украины в ЕС. — Прим. ред.), но она будет прятаться за Венгрией… Несмотря на новую риторику, Франция в реальности не хочет (видеть. — Прим. ред.) Украину в ЕС, а Германия ведёт циничную игру», — сказал он.

По словам дипломата, Германия под видом расширения ЕС намерена внести изменения в нормы сообщества, чтобы более широко применять голосование по принципу квалифицированного большинства.

«Эти изменения дадут Берлину больше власти, но немцы в действительности не верят в то, что Украина присоединится», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока не время говорить о начале переговоров по вхождению Украины в ЕС. Он уточнил, что сейчас страна крайне далека от соответствия необходимым критериям.

Французская газета L’Opinion написала, что у фермеров в Европе вызывает страх перспектива вступления Украины из-за угрозы конкуренции на сельхозрынке, так как при таком развитии событий под ударом могут оказаться целые отрасли.

Заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун 10 ноября заявил, что Польша, Венгрия и другие восточноевропейские станы едва ли поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в ЕС, потому что не хотят создавать себе экономических конкурентов. Эксперт подчеркнул, что Польша и Венгрия выступают против этого, так как в результате понесут прямые убытки.