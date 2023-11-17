Лас-Вегас, США, 17 ноября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Повторный поединок между американским боксёром Флойдом Мэйуэзером и внуком босса нью-йоркской мафии Джоном Готти III состоится в феврале в рамках Супербоула — финала Национальной футбольной лиги США, сообщил Мэйуэзер 16 ноября в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press Боксёр Флойд Мэйуэзер

Это будет выставочный, а не титульный поединок. Он состоится в Лас-Вегасе. Точную дату боя назовут позже.

Во время первого боя между Мэйуэзером и Готти в июне началась массовая драка. Судья решил остановить бой, так как Готти постоянно использовал запрещенные приёмы, но тот продолжал нападать на Мэйуэзера. После ответа на агрессию в конфликт вмешались секунданты и помощники боксёров, что переросло в стычки, но конфликт удалось быстро потушить, обоих спортсменов вывели со стадиона. Потом Готти дисквалифицировали на шесть месяцев.

Издания Ring и BoxRec назвали Мейвезера лучшим боксёром всех времён и народов. Он получал звание боксёр года пять раз, на Олимпийских играх 1996 года завоевал бронзовую медаль, является чемпионом мира в различных весовых категориях. Спортсмен завершил профессиональную карьеру, выходит только на выставочные бои.

Дед нью-йоркского боксёра Джон Готти возглавлял семью Гамбино — клана мафии в Нью-Йорке. На счету его внука две победы из двух боёв на профессиональном ринге.