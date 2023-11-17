Каир, 17 ноября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. За 17 ноября из сектора Газа удалось эвакуировать свыше 200 российских граждан и членов их семей. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что это была самая большая группа соотечественников, вывезенных из анклава.

Abed Rahim Khatib/ dpa/Global Look Press

Эвакуированных направили в Каир. Там в организованном МЧС оперативном штабе им окажут медицинскую и психологическую помощь.

Вместе с тем спасатели сообщили, что общее число вывезенных из зоны боевых действий россиян и членов их семей превысило 500 человек. Из них 288 уже прилетели в Россию.

«Всего из зоны конфликта уже эвакуировано более 500 человек, из них в Россию прибыли 288», — проинформировало МЧС.

Как сообщало ИА Регнум 17 ноября, министерство получило 887 заявок от российских граждан и их родственников на эвакуацию из сектора Газа. Об этом рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

13 ноября в ведомстве заявляли, что планируют в течение недели вывезти всех россиян из палестинского анклава на родину. Замглавы МЧС Алексей Серко сообщил, что в планах ведомства вывозить каждый день группу людей. Для этой цели подготовили нужное количество авиабортов.

Между тем конфликтующие в секторе Газа стороны договорились о трёхдневном перемирии. Телеканал Al Arabiya указал, что Израиль одобрил переправку в анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН.

С 7 октября в зоне обострившегося палестино-израильского конфликта в секторе Газапогибло по меньшей мере 11 470 человек. В Израиле официальное число погибших в результате атак ХАМАС, по предварительным данным, составляет около 1200 человек. Также сообщалось, что число погибших с начала наземной операции в секторе Газа военных ЦАХАЛ достигло 48 человек, ещё два военнослужащих израильской армии погибли 14 ноября во время военных действий на территории анклава.