Амстердам, 17 ноября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. В 2024 году власти Нидерландов направят свыше 2 млрд евро в качестве военной помощи Украине. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба правительства королевства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нидерланды продолжат поддерживать Украину. Правительство выделило более 2 млрд евро на 2024 год. Эта сумма в основном предназначена для военной помощи», — говорится в сообщении.

Эти деньги в том числе пойдут на поставку Киеву боеприпасов и обслуживание уже предоставленных ВСУ военных платформ и систем.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 ноября американская газета Wall Street Journal написала, что страны Европы не смогут заменить Киеву объёмы поставок военной помощи из США. Как рассказали изданию европейские чиновники, им необходимо, чтобы Украина продержалась и не ослабла до выборов американского президента в ноябре 2024 года.

Палата представителей США 15 ноября приняла законопроект о двухэтапном временном финансировании американского правительства, в котором нет пункта о помощи Украине и Израилю. За документ проголосовали 336 конгрессменов, против — 95.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 июня отреагировал картинкой-мемом на решение Вашингтона принять бюджет без помощи Украине. На ней изображены ухмыляющийся тролль и обиженный человек, просящий деньги. Тролль обещает их дать только в следующем году.