Геническ, Херсонская область, 17 ноября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла ракетами Storm Shadow Чаплинский район Херсонской области, их удалось подавить системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 17 ноября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня боевики киевских вооружённых формирований произвели обстрел ракетами «шторм шэдоу» Чаплинского района», — написал он.

Глава области уточнил, что системы управления ВСУ удалось подавить с помощью средств РЭБ, в результате чего одна из них упала на открытом пространстве, а вторая прилетела в нежилое строение.

Сальдо подчеркнул, что в результате никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 ноября в Минобороны сообщили, что Киев предпринял попытку произвести террористическую атаку по объектам на территории России с помощью двух противокорабельных ракет «Нептун». Их удалось обнаружить и уничтожить силам ПВО над Чёрным морем у берегов Крыма.

Ранее в этот же день губернатор Смоленской области Василий Анохин написал, что ПВО и РЭБ сбили украинские беспилотники самолётного типа над Смоленском и Смоленским районом. Пострадавших нет.