Москва, 17 ноября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о подготовке Москвой третьего майдана на Украине. Российский политик заявил, что теперь якобы придётся менять планы и предупредить и. о. первого замгоссекретаря США Викторию Нуланд.

ТАСС/ Зураб Джавахадзе

«Спутал все карты. Засветил план. А то уже всё было готово: и нужные люди, и тонны оружия, и российские пранкеры звонили быстроногой бабке Нуланд, чтобы готовила пирожки для майданщиков», — написал Медведев 17 ноября на странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил после шутки, что заявление Зеленского о подготовке государственного переворота в ходе «майдана-3» фактически является признанием, что первые два майдана были госпереворотами.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский заявил об угрозе третьего майдана в Киеве 16 ноября. По его словам, Россия якобы пытается таким образом создать на Украине хаос и устроить государственный переворот

При этом экс-помощник заместителя главы министерства обороны США Стивен Брайен 17 ноября заявил, что украинский лидер готовит арест главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению американского политика, начался раскол между офисом Зеленского и украинской армией, что несёт риски начала гражданской войны.