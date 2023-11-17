Москва, 17 ноября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Институт развития интернета (АНО «ИРИ») вручил на международном фестивале рекламы Red Apple специальную награду за «Национальные ценности в рекламе». Как сообщили в пресс-службе института, премией удостоили социальный кейс «Марта дома, а другие дети ― нет. Пока нет…», реализованный Национальной медиагруппой и фондом «Измени одну жизнь».

Пресс-служба фестиваля Red Apple

Награду авторам вручил заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по социальной рекламе Андрей Воронков.

«Спасибо за очень яркий эмоциональный кейс, за развитие культуры благотворительности. Отличный проект», ― подчеркнул он.

«Тётя Марта» ― комедийный сериал Национальной медиагруппы и телеканала СТС о восьмилетней девочке, которая живёт без родителей с дедушкой. Главная героиня ведёт хозяйство, решает проблемы в школе. Проект поднимает темы сиротства, приёмного родительства и помощи семьям, плохо справляющимся с родительскими обязанности.

Начиная с пятнадцатой серии на экране отображался QR-код с фразой «Марта дома, а другие дети — нет», который вёл на сайт фонда «Измени одну жизнь», где зрители могли поддержать благотворительную организацию, помогающую детям-сиротам и приёмным семьям. Благодаря проекту 65% процентов аудитории поменяли отношение к проблеме социального сиротства.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября состоялся «Национальный рекламный форум», на котором ведущие эксперты отрасли и представители органов власти обсудили состояние рекламной отрасли и вопросы её законодательного регулирования.

В ходе дискуссии подняли важный вопрос социальной рекламы. Заместитель генерального директора ИРИ по социальной рекламе Андрей Воронков рассказал о том, как институт работает с некоммерческим сектором и органами государственной власти в деле размещения бесплатной социальной рекламы в интернете. По его словам, на данный момент размещено порядка 400 бесплатных федеральных рекламных кампаний. Он также отметил, что около 200 рекламных площадок в системе размещают социальную рекламу.