Берлин, 17 ноября, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Депутат от «Альтернативы для Германии» Маттиас Мосдорф заявил, что западные страны потерпели поражение на Украине. Во время выступления в бундестаге он сказал, что все те, кто призывал к поставкам киевским властям более тяжёлого вооружения, теперь в большей степени виновны за происходящее на фронте, так как прекрасно знали об этом ранее.

Иван Шилов ИА Регнум

Мосдорф обратил внимание, что киевский режим не добивался успехов даже благодаря поставляемой ему военной технике. Также и расчёты на поражение России, как на Украине, так и в геополитической плоскости с помощью санкций, ни к чему не привели.

«Больше 200 миллиардов долларов западной поддержки ни привели почти ни к каким результатам», — сказал депутат.

Как сообщало ИА Регнум, французский журналист Сильви Кауфманн заметила «идеальный шторм» на Украине. Поясняя, она указала, что серьёзный кризис, вызвавший несколько неблагоприятных факторов, заставляет союзников задуматься, в каком конфликте они способны победить.

Также автор статьи обратила внимание на многочисленные потери украинцев и сокращение численности ВСУ, на отсутствие продвижения и неспособность Киева набрать новых людей. Всё это заставляет Запад усомниться в способности Украины победить. «Идеальный шторм» неудач может оказать негативный эффект не только для Украины, но и для её союзников, резюмировала Кауфманн.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября призвал альянс признать, что ситуация на поле боя для Украины оказалась сложнее, чем ожидали они. Он обратил внимание на наступление российской армии и окружении Авдеевки, и, как добавил Столтенберг, она не собирается идти на уступки. Он также обратился к странам — членам НАТО с призывом не допустить победы России, что нанесло бы альянсу вред.