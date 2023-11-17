Москва, 17 ноября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Жёсткие времена требуют жёстких мер, в том числе в отношении тех, кто распространяет клевету о Российской армии. Такое мнение выразил 17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», опубликованному на YouTube.

Кадр из видео «MGIMO360 TV» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Да, сейчас время очень жёсткое, военное, которое требует жёстких мер», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в военное время должны действовать определенная цензура и определенные правила, которые в мирное время были бы неприемлемы.

Помимо этого, представитель Кремля отметил, что грань между критикой и дискредитацией вооружённых сил очень тонкая. Однако он предупредил, что тем, кто хочет «огульно порассуждать» в адрес Российской армии, необходимо несколько раз подумать.

По российскому законодательству, за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России предполагается уголовная ответственность на срок до 15 лет.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума приняла в 2022 году закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил РФ. Согласно документу, публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС России будет наказываться штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо исправительными работами на срок до одного года, принудительными работами на срок до трёх лет, лишением свободы.

При этом, если деяние совершила группа лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, обвиняемому грозит срок от 5 до 10 лет лишения свободы. Если же распространение фейков повлекло общественно опасные последствия, наказание составит до 15 лет тюрьмы.