Москва, 17 ноября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск о запрете международного общественного движения ЛГБТ и признании его экстремистским. Об этом стало известно 17 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», — сообщили в ведомстве.

В Минюсте добавили, что судебное разбирательство назначили на 10:00 мск 30 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в России выявили первые административные нарушения запрета демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений. Протоколы составили в отношении онлайн-киносервисов Movix и Peers. TV. Их ждёт штраф или приостановка работы на три месяца. Онлайн-кинотеатрам, возможно, придётся заплатить за нарушения от 1 до 4 млн рублей.