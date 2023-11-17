Москва, 17 ноября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Певец и блогер Эдуард Шарлот 17 ноября обратился в соцсетях к исполнителю SHAMAN (Ярослав Дронов) и вызвал его на дуэль из-за сомнений в его творческих способностях.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Shaman (Ярослав Дронов)

«SHAMAN, вызываю тебя на дуэль: творческую и музыкальную», — написал вокалист.

Шарлот предложил встретиться и продемонстрировать навыки игры на фортепиано, умения сочинять композиции и голосовой диапазон. По его мнению, известность Дронова проплачена, а то, что его называют композитором и автором песен, не соответствует действительности.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре эмигрировавший Шарлот заявил, что хочет вернуться в Россию. Решение он назвал осознанным и признался, что денег на билет у него нет. С просьбой о финансировании он обратился к поклонникам, родственникам и друзьям. Певец добавил, что планирует сразу же начать писать новый альбом. Позднее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, чтопевца могут проверить насчет поддержки Украины из-за его публичной дискредитации армии России и оскорблений чувств верующих. Помимо этого Шарлот сжёг свой российский паспорт.