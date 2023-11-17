Хельсинки, 17 ноября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Финские пограничники в ночь на 18 ноября выставят заграждения на всех четырех пропускных пунктах на границе с Россией, сообщила 17 ноября пресс-служба пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии.

TASS/EPA/KIMMO BRANDT

В ведомстве предупредили о полном закрытии погранпереходов с 00:00 18 ноября.

«Для закрытия пограничных переходов будут использоваться физические барьеры и заграждающие устройства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Финляндии постановило закрыть границу с Россией с 18 ноября до 18 февраля 2024 года. Эти меры объяснили стремлением оградить страну от ожидаемого потока нелегальных мигрантов.

Глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар 16 ноября заявил, что Таллин может последовать этому примеру Хельсинки и закрыть границу с Россией. По его мнению, нелегальные мигранты после закрытия границы Финляндии якобы могут обратить внимание на Эстонию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 ноября предупредила, что Москва примет ответные меры на закрытие границы. Она подчеркнула, что Финляндия таким образом только создаёт себе новые проблемы.