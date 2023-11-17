Вашингтон, 17 ноября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Европейские государства не смогут заменить Киеву объёмы поставок военной помощи из США. Об этом 17 ноября сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Европы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Высокопоставленные европейские чиновники заявляли, что помощь США жизненно необходима Украине, а в регионе (Европе. — Прим. ред.) не смогут заменить американское финансирование и военную технику», — говорится в публикации.

Издание отметило, что в европейских странах неоднократно заявляли о намерении продолжать поддержку Украины в ближайшие месяцы даже в случае сокращения помощи от США.

По словам чиновников из Европы, им необходимо, чтобы Киев продержался и не ослаб до выборов президента США в ноябре 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября палата представителей США приняла законопроект о двухэтапном временном финансировании американского правительства, в котором нет пункта о помощи Украине и Израилю. За документ отдали голоса 336 законодателей, против него — 95 конгрессменов.

Позднее в этот же день Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании работы правительства без пункта о дополнительной помощи Израилю и Украине. За поддержку инициативы голоса отдали 87 сенаторов, и ещё 11 выступили против её принятия.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал картинкой-мемом на решение Вашингтона принять бюджет без помощи Украине. На ней изображены ухмыляющийся тролль и обиженный человек, просящий деньги. Тролль обещает их дать только в следующем году.