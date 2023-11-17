Осло, 17 ноября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Чемпионат мира по бенди в 2024 году, который должен был пройти в Норвегии, не состоится. Международная федерация хоккея с мячом отменила его проведение. Об этом 17 ноября на своём официальном сайте сообщила ассоциация хоккея с мячом Норвегии.

Светлана Шевченко/РИА Новости

«Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением сообщает, что чемпионат мира — 2024 не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин», — говорится в сообщении.

Причины отмены международного турнира не уточнили.

Чемпионат мира — 2023 должен быть пройти в России, однако сборные РФ и Белоруссии отстранили от участия в турнире по политическим причинам. Состязания прошли в марте–апреле в Швеции, победу в них одержала страна-хозяйка.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в финале чемпионата России по хоккею с мячом хабаровский «СКА-Нефтяник» со счётом 3:1 обыграл кемеровский «Кузбасс». Команда стала чемпионом России в пятый раз.

Третье место занял архангельский «Водник», переигравший в матче за бронзу московское «Динамо» со счетом 6:4.