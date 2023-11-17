Вашингтон, 17 ноября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Возможности министерства обороны США в оказании военной помощи Украине сокращаются из-за нехватки денег, сообщила 16 ноября газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные от западных чиновников.

ИЗВЕСТИЯ/ Тарас Петренко

Как сообщили журналистам, у Пентагона осталось около $5 млрд на поставку вооружений Киеву, но в фонде на восполнение собственных запасов осталось только $1,1 млрд.

«Это означает, что средства Пентагона близки к тому, чтобы закончиться», — говорится в публикации.

По информации издания, европейские страны неспособны заменить объёмы поддержки Украине от США ни в финансовой сфере, ни поставками военной помощи. Европейские чиновники заявили, что для них основная задача — помочь Украине продержаться до выборов президента США, которые должны пройти в ноябре 2024 года.

В публикации также говорится, что Украина нуждается в пополнении личного состава и боеприпасов, но у неё нет ни того, ни другого. Также в издании заявили, что западные страны оказались не готовы конкурировать с Россией в объёмах производства вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 ноября признал полную зависимость состояния ВСУ от помощи Запада. Он заявил, что без иностранной помощи украинская армия начнёт отступать. Украинский лидер также заявил о перенесении фокуса внимания Запада с Украины на Ближний Восток.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября призвал осознать, что ситуация на фронте для Украины хуже, чем прогнозировали в альянсе. Глава блока заявил о крайней важности помощи Украине, так как российская армия начала наступать.