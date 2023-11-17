Буэнос-Айрес, 17 ноября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси поучаствовал в потасовке во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с национальной командой Уругвая.

ТАСС/IMAGO/Luciano Bisbal Лионель Месси

На 20-й минуте игры между футболистами произошла стычка, в ней принял активное участие 36-летний аргентинский форвард. Сначала Месси толкнул защитника сборной Уругвая Матиаса Оливеру локтем в грудь, а затем схватил своего оппонента за горло. При этом главный арбитр матча не показал аргентинцу даже жёлтую карточку.

«Я предпочитаю не говорить всё, что думаю, но этим молодым людям придётся научиться уважать старших», — заявил по этому поводу после матча Месси, слова которого привела испанская газета Marca.

Сборная Аргентины проиграла команде Уругвая со счётом 2:0, прервав этим поражением свою 14-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, которая длится с чемпионата мира 2022 года. Месси не отметился в матче никакими результативными действиями.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Месси назвал свой самый любимый гол из числа забитых им во время спортивной карьеры. По его словам, это мяч в ворота «Реала» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов в апреле 2011 года, когда он ещё играл за «Барселону».

Капитан сборной Аргентины по футболу 31 октября в рекордный восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» — награды, присуждаемой лучшему футболисту года. До этого Месси семь раз признавали лучшим в мире футболистом — в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.