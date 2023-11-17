Белгород, 17 ноября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале опубликовал снимок с места падения украинского дрона в селе Новая Таволжанка.

Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

Он уточнил, что беспилотник упал в частном секторе. В результате загорелась хозпостройка, в соседнем доме выбиты окна, посечены фасад и забор.

На фото видно, как над хозпостройкой поднимается столб белого дыма, крыша охвачена пламенем.

«Село Новая Таволжанка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. Пострадавших нет», — написал Гладков.

На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, в ночь на 12 ноября средства ПВО уничтожили беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Днём ранее под обстрел ВСУ попал город Валуйки Белгородской области. Как уточнил глава региона Гладков, никто не пострадал, повреждения получил частный дом. Кроме того, повреждена линия электропередачи.

Силы противовоздушной обороны 17 ноября уничтожили беспилотники самолётного типа ВСУ над Смоленском и Смоленским районом. Как заявил губернатор региона Василий Анохин, по предварительным данным, в результате этого никто не пострадал.