Москва, 17 ноября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Утром 17 ноября пенсионер устроил стрельбу в Московском метрополитене. Об этом 17 ноября сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Конфликт между торгующим шаурмой продавцом и 75-летним Камраном Караевым произошёл около 05:00, после чего 75-летний мужчина ушёл за помповым ружьём «Бекас-3» и вернулся с ним к ларьку.

В процессе конфликта мужчины спустились в метро, начали бороться и ружьё выстрелило. Дробь попала в потолок.

Затем 75-летнего скандалиста задержали сотрудники безопасности метро и неравнодушные пассажиры, которые отобрали у него оружие.

У пенсионера есть разрешение на оружие и удостоверение охранника. По факту стрельбы возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября устроившего стрельбу рядом со школой в Нижневартовске мужчину задержали и изъяли у него пневматический пистолет. Находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения злоумышленник начала стрелять по окнам жилых домов.

Правоохранители 5 ноября задержали мужчину, открывшего стрельбу у ресторана в центре Москвы. В ходе конфликта он несколько раз выстрелил в оппонентов из травматического оружия, в результате чего пострадали четыре человека. Их госпитализировали.