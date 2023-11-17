Вашингтон, 17 ноября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Санкции в отношении экспорта российской нефти не могут лишить Москву доходов для финансирования спецоперации на Украине, а это означает, что эти меры не достигают одной из своих основных целей, сообщило 17 ноября агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«Данные Министерства финансов России показывают, что доходы, поступающие в казну, растут уже несколько месяцев», — говорится в материале.

Журналисты призвали страны G7, особенно США и Европу, задуматься о возможности более агрессивных действий.

Исследование, проведенное на этой неделе, показало, что цена нефти почти каждой поставки морем превысила порог в 60 долларов за баррель в прошлом месяце. Расчёты агентства, сделанные на основе ежемесячных данных российского минфина, показали, что октябрьские доходы превысили показатели любого месяца 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября министерство финансов США ввело антироссийские санкции против 14 компаний и трёх морских судов. Из документа следовало, что морские суда «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century, базирующиеся в ОАЭ, якобы занимались экспортом российской нефти по цене выше 60 долларов за баррель.

В октябре США также ввели санкции против двух компаний и двух морских судов за нарушение ценовых ограничений на экспортируемую российскую нефть. Евросоюз до этого предложил запретить судам, которые подозреваются в попытке обойти потолок цен на нефть, вход в европейские порты.