Лас-Вегас, США, 17 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Первый тренировочный заезд этапа Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе завершился досрочно из-за того, что на городской дороге, по которой проходит трасса, оторвался канализационный люк. Об этом 17 ноября сообщили на странице чемпионата в соцсети X (бывш. Twitter).

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Свободную тренировочную практику остановили через 10 минут после начала. Люк повредил болид Карлоса Сайнса из команды Ferrari. Международная федерация автоспорта (FIA) начала проверку остального покрытия трассы.

За время тренировки лучший результат был у пилота Ferrari Шарля Леклера — 1 минута 40,909 секунды. Вторым стал Нико Хюлькенберг из Haas (+2,537), третьим — его товарищ по команде Кевин Магнуссен (+3,352).

Время второго свободного тренировочного заезда увеличили на 90 минут.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября по итогам Гран-при США в американском Остине дисквалифицировали гонщиков из команды Mercedes Льюиса Хэмилтона, получившего второе место, и Ferrari Шарля Леклера, занявшего шестое место. На их болидах выявили нарушения после проверки износа планок.

По итогам этапа победил пилот Red Bull Макс Ферспаппен. На второе место поднялся Ландо Норрис из McLaren, а на третье — пилот Ferrari Карлос Сайнс.