Москва, 17 ноября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В селе Дульдурга в Забайкальском крае на летней сцене парка нашли тело 14-летней школьницы, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам собеседника, семиклассница покончила с собой. Инцидент произошёл за кулисами сцены местного парка «Победы». Известно, что девочка была из многодетной и благополучной семьи семьи. Её опекуны воспитывают трёх детей. Причины поступка подростка пока не установлены, предсмертной записки она не оставила.

14 ноября ИА Регнум узнало, что двое подростков 15 и 16 лет покончили с собой в Томске. Ребята были студентами первого курса в одном из местных колледжей. знакомые характеризовали их как весёлых и открытых подростков.