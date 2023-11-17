Москва, 17 ноября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. После массовой драки на стройке в Свиблово полиция задержала 37 человек, из них 35 граждан Узбекистана, один уроженец Турции и один россиянин. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

16 ноября в полицию поступило сообщение о массовой драке рядом со строящимся проезде Серебрякова небоскрёбом «Afi Tower». На вызов направили несколько нарядов полиции и ДПС.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали и доставили в участок 37 человек, среди которых оказались 35 граждан Узбекистана, один уроженец Турции и один россиянин. Ещё двоих граждан Узбекистана на скорой помощи доставили в больницу с травмами.

«В ГКБ им. Ерамишанцева нарядом скорой помощи были доставлены 21-летний и 25-летний граждане Республики Узбекистан с множественными ушибами. После оказания медицинской помощи оба были отпущены», — рассказал собеседник агентства

Сейчас по факту драки полиция проводит проверку, пока установили факт участия в потасовке пятерых человек, но точное число предстоит установить в ходе следствия. Кроме того, всех задержанных проверят на законность пребывания на территории России.

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Москве за неделю задержали шесть мигрантов-педофилов. Одного из них правоохранители заподозрили, среди прочего, в подделке документов о въезде на территорию Россию.