Москва, 17 ноября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Россия начинает бесплатные поставки зерна в страны Африки. Об этом 17 ноября журналистам в ходе посещения экспозиции Минсельхоза России «Есть своё!» на международной выставке-форуме «Россия» заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что правительство приняло все необходимые решения для осуществления поставок.

«Первые два корабля ― по 25 тыс. тонн каждый ― в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов», ― уточнил Патрушев.

Министр сообщил, что первые суда прибудут в порты назначения в конце ноября ― начале декабря.

Общий объём поставок до конца года составит до 200 тыс. тонн.