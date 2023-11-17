Москва, 17 ноября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. У Банка России нет казначейских обязательств США. Об этом 17 ноября заявили в пресс-службе регулятора.

Известия/Константин Кокошкин

«Мы эти бумаги не приобретаем», ― подчеркнули в Центробанке.

В ЦБ также добавили, что информацию по объёму вложений различных стран в соответствующие бумаги может прокомментировать только американское казначейство.

Как сообщало ИА Регнум, по данным министерства финансов США, Россия в сентябре по сравнению с августом почти в два раза увеличила объём вложений в американские гособлигации. При этом $61 млн от общего объёма приходится на долгосрочные гособлигации, а $12 млн — на краткосрочные.

Для сравнения: в августе вложения России в госбумаги США составили $31 млн, в июле ― $29 млн, в июне — $33 млн, в мае — $36 млн, в апреле — $35 млн, в марте — $77 млн, в феврале — $75 млн.

В начале 2023 года Россия сократила инвестиции в ценные бумаги Соединённых Штатов на миллиарды долларов. Так, по состоянию на январь российские инвестиции в казначейские облигации США составили $67 млн.