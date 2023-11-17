Москва, 17 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про вино двухсотлетней выдержки, самоходную автобусную остановку и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Щелкунчик

Центральный федеральный округ

Ради билета на «Щелкунчик» в Большом театре женщина простояла в очереди 59 часов. Впрочем, она заняла место сильно заранее и стала первой. «Страновед» рассказывает, что она приехала из Красноярска, в Москве никуда не ходила и всё время провела в очереди.

Во Владимире решили поменять памятник вишне на монумент князю Андрею Боголюбскому. «День во Владимире» пишет, что в этом месте раньше находился княжеский дворец. А железную вишню увезут в другое место.

«Одинокие рязанцы пробуют новые способы поиска второй половинки», — сообщает «Рязанская сплетница». Несколько человек наклеили на лобовое стекло огромные надписи: «Ищу жену». Получилось ли найти жен или нет, история умалчивает.

В Орле мужчина пришел в больницу с головной болью. Оказалось, он болен лихорадкой Западного Нила. Непонятно только, где мужчина заразился. Возможно, от диких уток, а в роли переносчика выступили комары или клещи. На днях пациента выписали, рассказывает «Орлиный взор».

Северо-Западный федеральный округ

В России новая кулинарная столица — Санкт-Петербург. Свидетельство выписала Федеральная служба интеллектуальной собственности, а Роспатент выдал соответствующий товарный знак. «У Петра за пазухой» напоминает, что срок действия знака — десять лет.

В Андреаполе Тверской области мужчина шел в гости, увидел «Камаз», забрался в него — и в гости уже поехал. «Тверь. Происшествия» сообщает, что машину быстро нашли. Угонщик сказал, что просто доехал до друзей, бросил ее у дома и пошел веселиться…

Приволжский федеральный округ

В Казани нашли бутылки вина двухсотлетней выдержки. Они попались археологам во время раскопок возле Казанского кремля, в остатках винного погреба начала XIX века. «Татарстан-24» пишет, что уцелели две бутылки вместимостью 0,3 литра, в одной благодаря уцелевшей пробке сохранилась темно-красная жидкость. Ее отправили на анализ.

В Саратове приставу пришлось оригинально взыскать с мужчины долги по алиментам. Неплательщик занимается татуировками, и пристав пришел к нему под видом клиента. Вместо татуировки он привлек должника к административной ответственности, арестовал смартфон и вручил процессуальные документы, рассказывает «Интересный Саратов».

Южный федеральный округ

В сочинском «Скайпарке» пенсионерка решила отметить свое 69-летие прыжком с тросом. «Жесть Краснодара и края» сообщает, что бесстрашная бабушка не побоялась прыгнуть со 210-метровой высоты.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Ставрополе шутник оборудовал стоянку автобуса механизмом для езды и прокатился по улицам. «Ставропольская телега» пишет, что «самоходную установку» быстро поймали. Водителем оказался 23-летний местный житель, уже неоднократно удивлявший публику. Ему грозит штраф в размере более 15 тысяч рублей.

Уральский федеральный округ

В Кургане мужчина внес в банкомат двести рублей, а на экране появилась цифра, что внесено 240 тысяч. Впрочем, на счету оказались все те же двести рублей. «Жадины», — цитирует слова мужчины «Курганистан».

Власти Салехарда вспомнили про мерзлотник под Обдорским острогом и решили сделать из него музей и кафе. Сто лет назад здесь хранили рыбу. Музей вечной мерзлоты и ледяное кафе станут самыми холодными и глубокими в стране, радуется «Столица деревень».

На набережной Исети в Екатеринбурге исправили скандальную «могильную плиту». «Бажовский сказ» напоминает, что на ней были указаны «годы жизни» города — «1723 — 2023». Неравнодушные горожане несли к плите гвоздики. Теперь цифры срезали.

Сибирский федеральный округ

Красноярца выгнала из дома женщина, и он решил соврать о минировании, чтобы переночевать в полиции. По номеру «112» он рассказал о бомбе в больнице поселка Минино. Полицейские осмотрели здание и, конечно, ничего не нашли, рассказывает «Красноярск №1». Мужчину задержали и доставили в участок, как он хотел. Теперь ему грозит ближайшие пять лет не думать, где переночевать.

В Томском университете придумали и сделали искусственное торфяное болото. «Томский очкарик» уточняет, что это первое в мире специально сделанное человеком болото. В университете пояснили, что оно позволит «консервировать» больше углерода, сдерживая глобальное потепление.

В одной из школ Кузбасса отпраздновали «именины Маши» из мультфильма «Маша и Медведь». Ростовая кукла оказалась не очень похожей на оригинал, что не смутило педагогов. Страшная кукла больше всего напоминала жертву неудачной пластики. «Кузнецкое кайло» узнало, что куклу предоставило учреждение культуры, а в местной администрации сказали, что оценка внешнего вида Маши — дело вкуса.

Дальневосточный федеральный округ

Сахалинец переслушал шансона и наколол на плечах воровские звезды. Видимо, не подозревая об их значении. Красотой похвастался в интернете и получил вызов от правоохранителей. В отделении объяснили, что это символика запрещенной АУЕ, за которую полагается административное дело и штраф. Ну и звезды придется свести или перебить, пишет Amur Mash.

В Магадане краеведческий музей собрал у жителей столько старых вещей, что решил открыть квартиру с интерьером пятидесятых годов. В ней будут подлинные элементы быта, мебель, посуда и даже чемоданы. «Back in the USSR в отдельно взятой комнате», — радуется «Смотровая вышка». Хотите в прошлое — езжайте в Магадан.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 24 ноября.